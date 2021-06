Megaoperação contra furto de catalisadores em vários distritos

Pelo menos cinco pessoas foram detidas na “Operação Carbono” em vários distritos. A PSP cumpre mandados de detenção por suspeita da prática dos crimes de furto e recetação de catalisadores e branqueamento de capitais.

Os alvos são as residências de suspeitos dos furtos, sucateiras e outros locais referenciados durante as investigações por comercializarem ilicitamente esses componentes, sob a forma de resíduos, provenientes de furtos das viaturas, descreve a nota enviada à redação.



A operação decorre em simultâneo no Porto, Leiria, Coimbra e Santarém no âmbito da investigação “desenvolvida pela PSP a nível nacional no decurso de vários inquéritos, sob orientação do Mistério Público das respetivas comarcas e com a colaboração da Agência Portuguesa do Ambiente”.



Desde 2020, quando se verificaram as primeiras ocorrências, a PSP contabilizou cerca de 2.600 furtos de catalisadores em todo o território e uma aceleração deste tipo de crimes desde o início do desconfinamento.