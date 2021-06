Lisboa quer reciprocidade. Londres deve aceitar portugueses vacinados e com certificado digital

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse, esta quarta-feira, no Parlamento, estar a ser negociado com o Reino Unido a reciprocidade de aceitar a entrada de cidadãos portugueses devidamente vacinados e com certificado digital.

Para entrar em território nacional, os cidadãos britânicos estão obrigados a cumprir o período de isolamento profilático, "exceto aqueles que apresentem um comprovativo de vacinação que ateste o cumprimento do esquema vacinal completo, realizado nesse país, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19".

Portugal quer agora que a mesma medida seja aplicada aos cidadãos portugueses que se desloquem para o Reino Unido.

“É a proposta que estamos a fazer aos britânicos, para que haja reciprocidade, para que também os cidadãos portugueses, que se desloquem ao Reino Unido vacinados, não estejam sujeitos à restrição da quarentena”, disse Augusto Santos Silva.

O ministro considera tratar-se de “uma medida cautelosa, prudente e que vai permitindo abrir gradualmente a circulação e, portanto, também a economia ao mesmo tempo, que nos mantém vigilantes, capazes de responder à evolução da pandemia que, neste momento, na europa não é uma evolução favorável”.

O Governo mantém restrições à entrada aos voos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal, que continuam apenas a poder realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.