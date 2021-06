Estruturas da PSP e GNR desiludidas com valor do subsídio de risco proposto pelo Governo

Os sindicatos da PSP e as associações socioprofissionais da GNR consideram "vergonhosa" e "inaceitável" a proposta apresentada esta quarta-feira pelo Governo sobre o montante do subsídio de risco e ameaçam com ações de luta para contestar "o valor irrisório".

Os representantes dos sindicatos da Polícia de Segurança Pública e das associações socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana estiveram esta quarta-feira reunidos com o secretario de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luis, em que foi apresentada e discutida a proposta de montante a atribuir ao subsídio de risco, tal como está previsto no Orçamento do Estado deste ano.

Segundo as estruturas que representam os elementos das forças de segurança, o Governo não apresentou um valor individual para o subsídio de risco, pretendendo transformar a componente fixa do suplemento de serviço nas forças de segurança em suplementou por serviço e risco nas forças de segurança.

Os sindicatos e associações socioprofissionais indicam que o Governo propôs que este suplemento teria um valor de 100 euros para o pessoal de patrulha, 90 euros para quem desempenha funções de comandos e 80 euros para os restantes operacionais.