Covid-19. “É o momento de todos se coordenarem”

Ainda não é crítica a situação nos cuidados intensivos e esta nova vaga da doença deverá ser menos grave do que as anteriores, mas o momento é de ação. O apelo chega do diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de São João.

“É o momento de fazer reduzir o impacto da onda”, afirmou Nelson Pereira aos jornalistas, nesta quarta-feira de manhã.

Identificado “este crescimento exponencial de casos, “é momento de todos se coordenarem”, reforça.

“Não podemos negar uma quarta vaga” nesta altura, afirma, prevendo que o crescimento do número de casos de Covid-19 continue “nos próximos dias”.

A situação está, contudo, “diferente em relação à gravidade desta doença”, devido à vacinação. “Neste momento, estamos convencidos de que não haverá uma pressão sobre enfermarias e cuidados intensivos”, mas “a doença está a progredir na nossa região e é preciso agir antes que tenhamos acréscimo significativo nos internamentos”, sublinha.

Nesta altura, o Hospital de São João (Porto) tem 22 pessoas internadas em enfermaria e 14 em unidades de cuidados intensivos (UCI).