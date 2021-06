Covid-19. Costa em isolamento depois de contacto com membro do gabinete infetado

Veja também:

O primeiro-ministro está a cumprir um período de confinamento profilático, na sequência de ter estado em contacto com um membro do gabinete que está infetado com Covid-19. A informação é avançada num comunicado enviado à Renascença.

O isolamento foi decretado pelas autoridades de saúde, não obstante António Costa já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara.

O primeiro-ministro já fez um teste, que deu negativo, e não tem quaisquer sintomas da doença. Vai, por isso, manter toda a atividade executiva, mas à distância.

Esta é a segunda vez que António Costa fica em isolamento profilático devido a ter estado com uma pessoa infetada. A primeira vez foi em dezembro de 2020, depois de ter estado com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Contudo, ainda esta semana o chefe do executivo teve de ser testado por ter estado no mesmo evento (cimeira europeia) que o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, que estava infetado.

As autoridades não consideraram, então, que este encontro representasse um contacto de risco, dado António Costa ter a vacinação completa e ter cumprido as regras do distanciamento e de uso da máscara. Não foi, por isso, decretada a quarentena.