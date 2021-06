Vai de férias? Atenção. Segunda dose da vacina tem de ser no mesmo local que a primeira

Veja também:

A segunda dose da vacina contra a Covid tem de ser administrada no mesmo local onde se deu a primeira. A questão é particularmente pertinente numa altura em que muitos portugueses se preparam para ir de férias, podendo encontrar-se longe do seu local de residência, e do local onde receberam a primeira dose, quando for tempo de tomar a segunda.

Apesar de o vice-almirante Gouveia e Mello ter dito, numa audiência no Parlamento, que se estava a estudar a possibilidade de os centros de vacinação poderem funcionar em regime de “casa aberta”, permitindo aos cidadãos receber as segundas doses da vacina no posto mais conveniente, uma fonte da task-force de vacinação, consultada esta segunda-feira pelo jornal “Público”, confirmou que tal não se aplica por enquanto.

Segundo essa fonte, trata-se de uma questão de organização, que obriga a que a segunda dose continue a ser administrada no mesmo local onde se recebeu a primeira.

Portugal caminha a passos largos para os 50% da população já vacinada contra a Covid-19 e o portal de agendamento está já aberto para pessoas com 33 anos, ou mais.