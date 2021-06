Profissionais da cultura manifestam-se quarta-feira em Lisboa

Veja também:

Os artistas, técnicos, representantes de espetáculos e outros setores da cultura manifestam-se na quarta-feira. O protesto começa às 16h00 no Marquês de Pombal, em Lisboa, segue depois para a avenida da liberdade, terminando nos Restauradores.

Vão manifestar-se contra as medidas que o Governo e as autoridades da saúde têm vindo a estabelecer para o setor da cultura e que consideram ser “discriminatórias”. Uma das medidas passa pela obrigatoriedade de testes à Covid-19 em eventos culturais com mais de 500 pessoas, em ambiente fechado, ou mais de mil, em ambiente aberto.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Associação de Serviços e Técnicos para Eventos diz não perceber por que razão é que este setor tem regras que outros setores não têm, sobretudo quando a cultura já foi tão penalizada.

“Fica muito difícil nós conseguirmos compreender e ficarmos de braços cruzados à espera da morte das nossas empresas”, afirma Pedro Magalhães, defendendo que “os testes devem avançar, mas de uma forma igual para todos os setores, o ir ao restaurante, ao centro comercial, a um espaço público, as pessoas devem estar testadas para, dessa forma, se conseguir controlar, de uma vez por todas, a pandemia e que não seja só obrigatório ter os testes feitos para ir a um espetáculo”.

Falta de apoios e cancelamentos de espetáculos

Segundo o presidente da Associação de Serviços e Técnicos para Eventos, desde que a medida à testagem foi anunciada, sucederam-se os pedidos de cancelamentos de espetáculos.

“Os próprios municípios, que são grande parte do motor deste setor, cancelaram de imediato”, detalha.