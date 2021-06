Misturar vacinas da Pfizer e AstraZeneca provoca forte resposta imunitária

Veja também:

Um estudo britânico apresentado na segunda-feira demonstrou que a mistura de vacinas BioNTech/Pfizer e AstraZeneca pode provocar uma resposta imunitária mais forte contra a Covid-19, mesmo tratando-se de vacinas diferentes de uma dose para outra.

Os 830 voluntários receberam uma de quatro combinações: o plano normal de duas doses da vacina da AstraZeneca; duas doses da BioNTech/Pfizer; uma dose de AstraZeneca, seguida de uma dose de BioNTech/Pfizer; e uma dose da BioNTech/Pfizer, seguida da segunda dose da vacina da AstraZeneca.



Os resultados do estudo, publicado na revista The Lancet, demonstram que quem foi vacinado com duas doses da vacina da Pfizer teve uma presença de anticorpos dez vez mais significativa do que quem foi vacinado apenas com a vacina da AstraZeneca. Quem recebeu uma dose da vacina da Pfizer, seguida da dose de AstraZeneca, teve uma resposta cinco vezes superior a quem tomou apenas a vacina da AstraZeneca. E quem foi vacinado com uma dose de AstraZeneca, para depois receber uma segunda dose da vacina da Pfizer, teve uma resposta tão forte como quem recebeu duas doses da Pfizer.

O estudo também concluiu que misturar vacinas provoca uma produção de um maior nível de células imunes, que previnem a infeção contra o novo coronavírus.

Resta ainda saber o impacto de uma vacinação com duas doses da AstraZeneca com 12 semanas de distância, esperando-se uma presença de anticorpos mais significativa.

Os únicos efeitos secundários registados entre pessoas com doses de vacinas diferentes foram uma maior probabilidade de febre, dores de cabeça e dores musculares do que as pessoas vacinadas com duas doses da mesma vacina. Mas, o estudo realça, os efeitos são rapidamente dissipados.

Para o imunologista Miguel Prudêncio, do Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, o estudo veio trazer "boas notícias" e a certeza de que misturar vacinas é uma abordagem eficaz a ter em conta.



"São boas notícias porque permite obviar a questão da segunda dose para quem, tendo menos de 60 anos, recebeu a AstraZeneca em primeira dose e agora não poderia voltar a receber a mesma vacina. São boas notícias porque permite, porventura, flexibilizar mais e gerir melhor os 'stocks' das diferentes vacinas, de maneira a maximizar o número de pessoas vacinadas", diz à Renascença o cientista.

Miguel Prudêncio explica que do ponto de vista da biologia e da imunologia, "não havia nada que nos fizesse pensar que essa combinação poderia não ser eficaz."