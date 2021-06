Joe Berardo detido por suspeitas de burla, fraude fiscal e branqueamento de capitais

Joe Berardo foi detido, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma investigação aos créditos da Caixa Geral de Depósitos. Também foi detido o advogado do empresário, André Luiz Gomes, segundo avança a "Sic Notícias".

O madeirense é suspeito da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais .

De acordo com o site do Ministério Público, foram realizadas 51 buscas em vários locais do país, nomeadamente, Lisboa, Funchal e Sesimbra.

As diligências decorrem no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Segundo o comunicado do MP, “investigam-se matérias relacionadas com financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos e outros factos conexos, suscetíveis de configurar, no seu conjunto e entre outros, a prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas.”



A Polícia Judiciária revela que foram feitas 20 buscas domiciliárias, 25 não domiciliárias, três a estabelecimentos bancários e uma a escritório de advogados, tendo ainda sido emitidos dois mandados de detenção.



A operação envolveu 180 profissionais: 138 da Polícia Judiciária, 26 da Autoridade Tributária, nove do Ministério Público e sete Juízes de Instrução Criminal.

“A investigação iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”, avança a PJ.

A operação da PJ incidiu sobre um grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou quatro operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros. “Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar”.

De acordo com a nota enviada à redação, foi provocado um prejuízo de quase mil milhões de euros à CGD, ao NB e ao BCP.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.