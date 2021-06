GNR encerra festa com 43 pessoas em Albufeira

A GNR terminou uma festa ilegal com 43 pessoas que decorria numa moradia, no concelho de Albufeira, no último sábado.

A ação foi realizada pelo Comando Territorial de Faro, através do Subdestacamento Territorial de Albufeira.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.

No último domingo, a Autoridade de Saúde Regional do Algarve determinou a suspensão das aulas presenciais do 1.º e 2.º ciclos no município de Albufeira e outros, devido à "gravidade da situação" epidemiológica.

A decisão teve como base "o princípio da precaução", devido à existência de "816 casos confirmados ativos de covid-19", com uma taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes de 583 em Albufeira.