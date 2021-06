Tem 33 anos? Já pode agendar a vacina contra a Covid-19

Veja também:

O autoagendamento da vacina contra a Covid-19 ficou disponível para pessoas a partir dos 33 anos desde esta segunda-feira à tarde.

Os utentes podem agendar a vacina através do site da Direção-Geral da Saúde criado para o efeito.



Até agora, o autoagendamento era possível para pessoas com mais de 35 anos.

O regime de "Casa Aberta" está disponível para maiores de 50 anos desde a passada sexta-feira.

Para serem vacinados nesta modalidade, os utentes com mais de 50 anos "devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, dentro dos horários específicos para esta modalidade em cada ponto de vacinação, desde que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses".



O Governo anunciou na semana passada um travão no desconfinamento em Portugal, devido ao agravamento da situação pandémica.

O revés acontece numa altura em que a variante Delta - mais transmissível - já é dominante no país e em que mais de cinco milhões de portugueses já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Portugal regista esta segunda-feira mais duas mortes e 902 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O número de pessoas internadas com o novo coronavírus aumenta para 502, são mais 25 em relação ao último dia.

O país ultrapassa a barreira do meio milhar de internamentos pela primeira vez desde 6 de abril.

O horário de funcionamento da generalidade dos centros de vacinação de Lisboa vai começar a ser alargado até às 21h00, anunciou esta segunda-feira a Câmara de Lisboa.



