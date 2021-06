GNR detetou mais de mil infrações às restrições do fim de semana

Veja também:

A GNR detetou mais de mil infrações às restrições de circulação durante o fim de semana na Área Metropolitana de Lisboa (AML), revela à Renascença o capitão João Gaspar.

“Foram realizadas 140 operações ao longo deste período, tendo sido fiscalizados mais de 14.000 veículos e detetadas 1.095 recusas de entrada ou de saída sem justificação legal para sair ou para entrar da área metropolitana de Lisboa, tendo sido em ato contínuo impedida a continuação de deslocamento para o destino” refere.

A GNR teve em curso operações de fiscalização nos comandos territoriais de Lisboa, Santarém e Setúbal.

Em comparação com o fim de semana passado, houve mais quase 900 infrações. Um aumento que é justificado por um maior fluxo rodoviário.

“Verificamos que atualmente houve um número superior de recusas de entrada ou de saída”, assinala o capitão da GNR, acrescentando que a situação se “poderá justificar pelo facto de haver um maior fluxo rodoviário”.

As autoridades continuam a sublinhar que a grande maioria da população tem cumprido as regras e elogiam o grande sentido de responsabilidade por parte dos portugueses.

A circulação de e para a AML esteve proibida desde as 15h00 de sexta-feira, até às 6h00 desta segunda-feira, uma decisão anunciada na quinta-feira pelo Governo, no final da reunião do Conselho de Ministros, devido à subida de novos casos de infeção, a grande maioria ligados à variante Delta.

Em Portugal, morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 casos de infeção, de acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.