Covid-19. Madeira regista três novos casos e sete recuperações

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

Em relação ao isolamento dos casos positivos, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internados três doentes nas unidades polivalentes, nenhum na área de cuidados intensivos.

Outras oito pessoas estão numa unidade hoteleira e as restantes em alojamento próprio.

De acordo com a DRS, estão a ser avaliadas 26 situações relacionadas com “viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas”.

“Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 380 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo”, lê-se na mesma nota.

No que respeita à vigilância de viajantes, 24.836 pessoas estão também a ser acompanhadas com recurso à aplicação MadeiraSafe.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.086 pessoas e foram confirmados 875.449 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.