Marcelo diz que seleção portuguesa "jogou muito bem, mas faltou sorte"

O Presidente da República considera que a seleção portuguesa de futebol "jogou muito bem", sobretudo na segunda parte do jogo com a Bélgica, mas "faltou aquele bocadinho de sorte" para vencer.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final do jogo entre a seleção portuguesa, campeã em título, afastada nos oitavos de final do Euro 2020, ao perder com a Bélgica por 1-0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

"Tivemos alguma sorte em 2016. Além de jogarmos bem, tivemos sorte. Aqui [em Sevilha] jogámos bem, sobretudo na segunda parte, mas não tivemos sorte. Tenho pena", lamentou, sobre um desfecho "ingrato" do jogo.

O Chefe de Estado acrescentou: "Há dias sem sorte, esta foi uma noite sem sorte. Dominámos na segunda-parte, jogámos muito bem. Tivemos duas tentativas de golo óbvias, uma bem defendida e outra ao poste. A Bélgica teve três oportunidades e converteu uma. Jogámos muito bem e não tivemos sorte. É assim a vida das pessoas como das equipas, dos países. Há momentos com sorte e sem ela. Há muito tempo não via uma segunda parte tão boa de Portugal. Não deu. É assim, é preciso sorte para se ser campeão", referiu.

Marcelo referiu ainda que, “se tiver oportunidade”, vai ligar “ao presidente Fernando Gomes e sobretudo a Fernando Santos para dizer que foi um grande jogo, as substituições foram todas feitas a tempo. Não deu porque nesta noite a sorte era da Bélgica. que não jogou nada na segunda parte. Foi um resultado ingrato mas muitas vezes a vida é assim."

Um golo de Thorgan Hazard, aos 42 minutos, selou o triunfo dos “diabos vermelhos”, líderes do “ranking” da FIFA.

Portugal cai nos oitavos de final e alcança o pior resultado de sempre em fases finais de Europeus.