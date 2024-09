Os incêndios, outra vez

Causas naturais, lamentáveis negligências ou mãos verdadeiramente criminosas trouxeram de volta a violência dos incêndios.

Depois dos dolorosos fogos da Madeira, são agora as populações e os bombeiros do centro e do norte de Portugal a enfrentar - solidariamente - cenários impensáveis de destruição.

No combate aos incêndios, bombeiros e população são duas faces da mesma moeda. E dessa colaboração - entre as populações e as centenas de homens que as procuram defender - depende boa parte do sucesso das operações.

Há, porém, fatores imponderáveis. A começar pelo estado do tempo, cujas previsões atuais deixam antever horas difíceis.

Só em conjunto se enfrentam estes desafios. E também com as orações daqueles que têm fé, rezando pelas vítimas destes incêndios que entregaram ou arriscaram a própria vida, para evitar catástrofes ainda maiores.

O Grupo Renascença Multimédia manifesta aos bombeiros, aos agentes da proteção civil e às populações atingidas a sua profunda solidariedade, assim como a total disponibilidade para apoiar uma causa que é de todos.