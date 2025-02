Kendrick Lamar em palco, Trump nas bancadas, Taylor Swift vaiada: o outro lado do Super Bowl

É um dos eventos do ano no mundo do desporto — e também do entretenimento, da música, das celebridades, da publicidade: o Super Bowl, a final da National Football League (NFL), aconteceu este domingo nos Estados Unidos, com a equipa Philadelphia Eagles a sagrar-se campeã pela segunda vez.

Fora do campo do jogo, um dos momentos mais aguardados da noite, no "halftime show", era a atuação do rapper Kendrick Lamar, que divertiu a multidão no estádio e aos que assistiam pela televisão em todo o mundo.

No Caesars Superdome em Nova Orleães, Lamar foi apresentado pelo ator Samuel L. Jackson, vestido com uma cartola, como "Uncle Sam", antes da sua atuação de 13 minutos.