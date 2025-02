Von der Leyen saúda fim de "ameaças" russas após ligação de bálticos a rede europeia

A ligação dos Estados bálticos à rede elétrica europeia, após a sua desconexão da rede russa, liberta a União Europeia de "ameaças e chantagens", disse este domingo Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

"Hoje, estamos a ligar os Estados bálticos à rede elétrica da Europa continental. Estamos a cortar as últimas ligações com a Rússia. Estamos finalmente livres de ameaças e chantagens. Este é um dia histórico", afirmou na rede social X, citada pela AFP.

O Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, anunciou que os estados bálticos da Estónia, Letónia e Lituânia ligaram-se "com sucesso" à rede elétrica europeia, depois de cortarem ligações à Rússia.

"Há alguns momentos, recebi uma ótima notícia. A sincronização do sistema elétrico dos Estados bálticos com o da Europa continental foi concluída com êxito", declarou Nauseda à imprensa em Vílnius, citado pela AFP.

A Estónia, a Letónia e a Lituânia já tinham previsto o abandono da rede elétrica russa para aderirem ao sistema europeu, um processo iniciado há anos e acelerado após a invasão da Ucrânia por Moscovo.

Estão previstas comemorações oficiais nos três países, sendo que este domingo, Ursula von der Leyen participa numa cerimónia com os dirigentes bálticos em Vílnius.

"Estamos prontos", afirmou o primeiro-ministro lituano, Gintautas Paluckas, nas redes sociais, elogiando "o início de uma nova era de independência [energética]".