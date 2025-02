Trump fala com Putin para acabar a guerra. Kremlin "não confirma nem desmente"

O Presidente dos EUA, Donald Trump, admite ter falado ao telefone com o homólogo russo, Vladimir Putin, para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

A informação é avançada pelo jornal The New York Post, que esteve a bordo do Air Force One com Trump, na passada sexta-feira.

Durante a entrevista, o Presidente norte-americano confirmou já ter falado com o Putin, mas recusou-se a dizer quantas vezes. "É melhor não dizer", adiantou.

Segundo Trump, Putin está interessado em terminar com a guerra. "Ele quer ver as pessoas pararem de morrer", assegura, garantindo que os dois lados da barricada "querem encontrar-se". "Todas aquelas mortas, pessoas jovens e bonitas. Eles são como filhos, dois milhões deles... que morreram sem razão", diz.

Trump assegura, igualmente, que a guerra "nunca teria acontecido" se fosse ele o Presidente dos EUA em 2022. "Sempre tive um bom relacionamento com Putin", admite, garantindo ter um plano para terminar com a guerra rapidamente. "Espero que seja rápido, porque todos os dias morrem pessoas. Quero acabar com esta maldita guerra na Ucrânia", desabafa.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz este domingo que não pode "confirmar nem negar" conversas entre Vladimir Putin e Donald Trump, informou a agência de notícias estatal russa TASS.