Rússia abate 36 drones ucranianos incluindo um perto de São Petersburgo

As defesas antiaéreas russas abateram no sábado à noite 36 drones em nove regiões da Rússia, incluindo um na região de Leninegrado, perto da cidade de São Petersburgo, anunciou este domingo o Ministério da Defesa russo.

O aparelho não-tripulado que foi abatido na região de Leninegrado obrigou as autoridades aeronáuticas a suspender as operações no aeroporto internacional de Pulkovo, em São Petersburgo, segundo o comando russo.

Além da região de Leninegrado, foram abatidos 18 drones na região de Kursk, parcialmente ocupada por forças ucranianas, quatro na região de Oryol, quatro em Krasnodar, três em Voronezh, três em Rostov e um em Bryansk, Tula e Crimeia.

Os militares russos abateram na sexta-feira o mesmo número de drones em quatro regiões russas, alguns dos quais tentaram atingir uma estação de bombagem de petróleo na região de Volgogrado.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva bem sucedida das tropas russas no Donbass (sudeste), está a lançar sistematicamente ataques de drones contra o território russo, em particular contra refinarias de petróleo e depósitos de combustível.

As informações sobre o curso da guerra que se prolonga há cerca de três anos não podem ser confirmadas de imediato de forma independente.

A guerra foi desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Desconhece-se o número de baixas militares e civis, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.