Primeiro-ministro japonês diz que Trump é "bom ouvinte"

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, qualificou este domingo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como "um bom ouvinte", dois dias após um encontro em Washington entre os dois líderes.

"Na televisão parece um velho assustador, mas quando o conheci pessoalmente e falei com ele, fiquei com a impressão de que é um bom ouvinte e é fácil falar com ele. Penso que somos compatíveis", disse Ishiba no programa Sunday Debate da emissora pública japonesa NHK.

O líder nipónico considera necessário construir uma relação com o dirigente norte-americano em que Trump queira continuar a dialogar.

Ishiba confirmou que o plano da siderúrgica japonesa Nippon Steel de adquirir a U.S. Steel foi discutido durante o encontro. Mostrou-se em sintonia com a posição de Trump sobre a alegada retirada da oferta, dizendo que será explorado um mecanismo para que a U.S. Steel continue a ser norte-americana.

"A U.S. Steel já foi a empresa número um do mundo. Há uma forte resistência a que seja adquirida e se torne uma empresa japonesa", disse Ishiba. E acrescentou: "É muito importante para o Presidente Trump que seja um investimento e não apenas uma aquisição, que continue a ser uma empresa norte-americana".

Até ao momento, nenhuma das empresas comentou as observações.

Sobre a decisão do Japão de aumentar as importações de gás natural liquefeito dos EUA, Ishiba disse que vai contribuir para a segurança energética do país, altamente dependente de fornecimento de energia estrangeiro, e reconheceu que a decisão vai ajudar a reduzir o défice comercial dos EUA com o Japão.