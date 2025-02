Israel alarga ofensiva na Cisjordânia ocupada

Israel alargou este domingo a ofensiva na Cisjordânia ocupada ao campo de refugiados palestinianos de Nur Shams, na província de Tulkarem, onde abateu várias pessoas, anunciou o exército israelita.

As forças israelitas anunciaram que as tropas do exército, da guarda fronteiriça e do Shin Bet, a agência de informação interna, mataram "vários terroristas" e detiveram pessoas procuradas na zona, segundo a agência espanhola EFE.

O Crescente Vermelho palestiniano confirmou que tinha levado para o hospital uma mulher encontrada sem vida e outra gravemente ferida, depois de os soldados israelitas terem impedido as ambulâncias do grupo de entrarem na zona durante várias horas.

A agência oficial palestiniana WAFA noticiou que as forças israelitas enviaram maquinaria pesada e 'bulldozers' para o campo durante as primeiras horas da manhã, e lançaram vários ataques a casas na zona.

No campo vizinho de Tulkarem, as forças israelitas continuam a invadir casas, muitas das quais estão agora vazias e em ruínas após duas semanas de rusgas, segundo a EFE.

Em 21 de janeiro, Israel lançou uma operação de grande envergadura contra o campo de refugiados de Jenin, um reduto histórico das milícias palestinianas no norte da Cisjordânia ocupada.

A ofensiva foi mais tarde alargada ao campo de Tulkarem e à cidade de Tamun, na província de Tubas.

De acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês), a Cisjordânia tem 19 campos de refugiados palestinianos, que em 2023 acolhiam mais de 200.000 pessoas.