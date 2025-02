Defesa aérea ucraniana abate 70 drones lançados pela Rússia

A Rússia lançou cerca de uma centena e meia de drones contra a Ucrânia durante a noite, dos quais 70 foram abatidos, anunciou este domingo a força aérea ucraniana.

Outros 74 aparelhos foram perdidos no local sem causar qualquer dano, de acordo com a força aérea ucraniana, citada pela agência espanhola EFE.

Para o ataque, a Rússia utilizou drones e vários tipos de réplicas dos aparelhos sem tripulação, que descolaram das regiões russas de Kursk, Orel, Milerovo, Bryansk e Primorsko-Akhtarsk.

Foram repelidos pela aviação ucraniana, bem como por mísseis antiaéreos, métodos de guerra eletrónica e grupos móveis da Força Aérea e das Forças de Defesa.

Setenta drones foram abatidos sobre as regiões de Kiev, Kharkiv, Poltava, Sumy, Cherkasy, Chernobyl, Kirovohrad, Vinitsia, Jytomyr, Rivne, Volin, Mykolayiv, Kherson e Odessa, no centro, norte, oeste e sul do país.

Em Kiev, não foram registados feridos, mas a fachada de um edifício foi danificada por fragmentos de um drone abatido, de acordo com a administração militar da região da capital.

Antes, a Rússia tinha reivindicado a destruição de 36 drones ucranianos em nove regiões do país, incluindo um na região de Leninegrado, perto da cidade de São Petersburgo, que obrigou a suspender as operações no aeroporto local.

As informações sobre o curso da guerra que se prolonga há cerca de três anos não podem ser confirmadas de imediato de forma independente.

A guerra foi desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Desconhece-se o número de baixas militares e civis, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.