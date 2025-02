Trump pediu a Musk que examinasse o orçamento do Pentágono

Donald Trump disse esta sexta-feira que deu instruções a Elon Musk para analisar também o orçamento do Pentágono, no âmbito da sua missão de efetuar cortes claros na despesa pública federal.

"Dei-lhe instruções para olhar para a educação, para olhar para o Pentágono, ou seja, para o exército", disse o Presidente dos EUA durante uma conferência de imprensa na Casa Branca.

"Tudo é fértil" para o trabalho do bilionário, disse Donald Trump.

"Ele tem um grupo de pessoas muito qualificadas" que "sabem o que estão a fazer", disse o republicano, enquanto um jovem funcionário da Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) de Elon Musk acaba de se demitir, após a descoberta de várias mensagens racistas no X.

Em resposta a uma pergunta sobre os limites das ações de Elon Musk, Donald Trump mencionou "talvez as áreas de segurança muito elevada".

Os Estados Unidos têm, de longe, as despesas de defesa mais elevadas do mundo, e o aumento do orçamento do Pentágono é todos os anos objeto de consenso entre democratas e republicanos, dado o elevado nível de apoio às forças armadas entre a população americana.

As atividades de Elon Musk, pelo contrário, suscitam a ira dos democratas e uma avalanche de ações judiciais.

O homem mais rico do mundo, patrão da Tesla e da SpaceX, é acusado de ter agido de forma brutal, fora de qualquer quadro legal e sem respeitar das regras de proteção dos dados públicos.

Em particular, está por detrás do desmantelamento da principal agência humanitária americana, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID sigla inglesa).

A agência, que gere programas de ajuda humanitária em cerca de 120 países, promove ainda a democracia e o desenvolvimento através do seu apoio às organizações não-governamentais (ONG), aos meios de comunicação social independentes e às iniciativas sociais.

O orçamento da USAID, de mais de 40 mil milhões de dólares (48.3 mil milhões de euros), representa 42% da ajuda humanitária concedida em todo o mundo.

O próprio Elon Musk tem uma relação comercial com o Pentágono, entre outros grandes contratos que assinou com o governo federal.

Até ao momento, a Casa Branca garantiu que Musk se recusará a participar se se encontrar numa situação de conflito de interesses devido às suas atividades para o governo.