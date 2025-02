Rússia reivindica ter destruído 36 drones ucranianos

As forças russas abateram esta madrugada 36 drones ucranianos sobre quatro regiões do sul da Rússia que tentaram atingir uma estação de bombagem de petróleo e outros alvos, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"As forças antiaéreas intercetaram e aniquilaram 36 'drones' ucranianos", disse o comando militar russo nas redes sociais, citado pela agência espanhola EFE.

De acordo com a defesa, 18 'drones' foram abatidos sobre a região de Rostov, 11 na região de Volgogrado, cinco na região de Belgorod e dois na região de Krasnodar.

O governador de Volgogrado, Andrei Bocharov, disse que os militares russos "repeliram um ataque de 'drones' a uma estação de bombagem de petróleo no distrito de Kumilzhensk".

"Os bombeiros e os serviços de emergência acorreram imediatamente ao local, não houve incêndio após a queda dos fragmentos do drone", acrescentou, referindo que também não houve vítimas ou danos materiais.

Em Rostov, o ataque danificou as janelas de 14 edifícios, segundo o governador local Yuri Slussar.

O governador disse que as brigadas de salvamento estavam a trabalhar no local e que foi encontrado alojamento temporário para os desalojados.

No distrito de Slaviansk, na vizinha Krasnodar, a queda de fragmentos de 'drones' danificou os telhados e as janelas de cinco casas, disse o governador local, Veniamin Kondratiev, nas redes sociais.

A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva bem sucedida das tropas russas no Donbass (sudeste), está a lançar sistematicamente ataques de drones contra o território russo, em particular contra refinarias de petróleo e depósitos de combustível.

Em Kiev, a força aérea disse que a Rússia lançou 139 drones durante a noite, 67 dos quais foram abatidos pelas forças de defesa ucranianas.

Outros 71 dispositivos foram perdidos no local sem causar danos, de acordo com a força aérea.

Os drones foram repelidos pela aviação ucraniana, bem como por mísseis antiaéreos, métodos de guerra eletrónica e grupos móveis da Força Aérea e das Forças de Defesa.

Os 67 drones foram abatidos sobre as regiões de Kiev, Kharkiv, Poltava, Sumy, Cherkasy, Chernobyl, Kirovohrad, Vinitsia, Jytomyr, Khmelnytsky, Zaporijia, Dnipropetrovsk, Donetsk e Odessa, em todos os pontos cardeais do país.

Os drones inimigos causaram danos na região da capital, Kiev, em Sumy (norte), e Dnipropetrovsk e Poltava (centro).

Em particular, em Kiev, várias áreas verdes foram incendiadas e uma casa particular sofreu danos na fachada e nas janelas devido a fragmentos de um drone abatido, de acordo com a administração militar.

As informações sobre o curso da guerra que se prolonga há cerca de três anos não podem ser confirmadas de imediato de forma independente.

A guerra foi desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Desconhece-se o número de baixas militares e civis, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.