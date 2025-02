Ministro britânico afastado depois de mensagens ofensivas no Whatspp

Um dos ministros da Saúde do Reino Unido foi afastado este sábado pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após ter desejado a morte de uma pensionista que não votou no Partido Trabalhista, além de outras mensagens ofensivas e comentários sexistas e racistas num grupo do Whatsapp com outras figuras do Labour.

Nas redes sociais, Andrew Gwynne lamentou os seus comentários "muito mal avaliados", depois de uma notícia do Daily Mail ter revelado os comentários ofensivos do ministro.