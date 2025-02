Hamas liberta mais três reféns. Um deles tem nacionalidade portuguesa

[Notícia atualizada às 13h26 de 8 de fevereiro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

Mais três reféns estão, este sábado, a ser libertados pelo Hamas, em nova troca de prisioneiros palestinianos.

Entre os três figura Or Levy, israelita com ligações a Portugal. Este sábado de manhã, em mais uma cerimónia, o Hamas entregou os três reféns à Cruz Vermelha, após 492 dias em cativeiro.

Os três reféns foram entregues à Cruz Vermelha Internacional (CVI) em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, de acordo com imagens transmitidas em direto por vários canais de televisão. Cada um deles saiu de um carro branco do Hamas. Os três foram levados para um palco montado pelo Hamas onde antes funcionários da CVI assinaram os documentos de receção dos reféns.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nas imagens que chegam da Faixa de Gaza, os três homens aparentam estar bem de saúde mas visivelmente mais magros do que há mais de um ano. Falaram para as câmaras, rodeados de um forte aparato militar e num ambiente de grande expectativa por parte das famílias. Os três homens seguem agora para um hospital em Israel, onde irão ser observados. Or Levy, israelita com ligações a Portugal, estava vestido ao jeito militar, apesar de ser civil - para o Hamas, qualquer homem israelita com menos de 50 anos é tratado como se fosse militar.

Ao microfone, Ohad Ben Ami, ladeado por elementos do Hamas, pediu: "Estou a ser libertado agora por causa de um acordo que acontece na sequência de negociações. Imploro que o segundo e terceiro acordos sejam implementados, que a guerra acabe e que todos os prisioneiros voltem a casa em segurança".

As autoridades israelitas e familiares, adianta o Times of Israel, já criticaram a magreza dos reféns entregues. Também as famílias dos reféns ainda sem data de libertação desesperam.