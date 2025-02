Família lamenta "estado devastador" de Or Levy, refém israelita com ligações a Portugal

A família de Or Levy lamentou o “estado devastador” em que o israelita com ligações a Portugal se encontra depois dele e outros reféns israelitas terem sido libertados este sábado, em troca de 183 prisioneiros palestinianos.

“A sua cara mostra o inferno que passou durante os 491 dias em que esteve às mãos dos monstros do Hamas. Depois de 491 dias de espera e saudade, o nosso Or voltou para nós. Depois de um período insuportável de escuridão, podemos finalmente abraçá-lo e começar a curar o seu corpo e espírito”, lamentaram os familiares, em comunicado através do Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Or Levy, de 33 anos, estava com a mulher, Eynav, no Festival Supernova, no sul de Israel, na madrugada de 7 de outubro de 2023, quando foi raptado e a sua esposa morta.

O filho do casal, Almog, estava com os filhos maternos e pode agora reencontrar o pai. “Aguardamos ansiosamente o momento em que o pequeno Almog e Or vão finalmente reunir-se, um abraço pelo qual ansiamos a cada respiração”, referem os familiares do luso-israelita.