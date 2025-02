Conselheiro das Comunidades em Washington pede reunião urgente na Embaixada sobre deportações

O conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo círculo de Washington, Mário Francisco Ferreira, solicitou este sábado uma reunião de emergência do Conselho Consultivo da Embaixada nos Estados Unidos sobre o impacto das deportações de imigrantes determinadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Numa carta dirigida ao embaixador de Portugal em Washington, Francisco Duarte Lopes, o conselheiro das Comunidades, também conhecido como Frank Ferreira, pede "uma reunião de emergência do Conselho Consultivo, na próxima semana, para obter informações sobre os chamados "planos de contingência"" do executivo português face a eventuais deportações dos seus cidadãos.

Na carta, a que a Lusa teve acesso, o representante no Conselho das Comunidades, órgão consultivo do Governo para a emigração, alude ao "medo real que reina em muitas partes" e à "falta de informação exata e oficial sobre os direitos individuais", bem como a "números contraditórios de potenciais deportados", indicando dados de fontes credíveis que variam entre 900 e 3.600.

Apontando "falta de informação sobre os pormenores do "plano de contingência"" do Governo português, Mário Francisco Ferreira pede a presença na reunião do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e do secretário de Estados das Comunidades, José Cesário.

Do mesmo modo, sugere que sejam convidados os deputados eleitos pelo círculo Fora da Europa, Manuel Magno Alves e Flávio Martins, além de cônsules e cônsules honorários nos Estados Unidos, os membros do Conselho das Comunidades e outros líderes comunitários neste país e a imprensa.

O representante em Washington solicita ainda que seja "afixada e exibida de forma proeminente na página inicial da Embaixada uma mensagem relacionada com este assunto", que deverá prestar informações oficiais sobre os direitos individuais e os recursos disponíveis, bem como uma "linha direta de emergência" por telefone e correio eletrónico.

Em 25 de janeiro, Mário Francisco Ferreira já tinha acusado o Governo português de falta de respostas e orientações, face aos planos do Presidente norte-americano para deportações em massa de imigrantes ilegais.

"É inaceitável que o Governo português não esteja a encarar esta questão com a seriedade que ela merece. Mais lamentável ainda é o facto de ter pedido orientação ao chefe de gabinete do primeiro-ministro, embaixador de Portugal e ao secretário das Comunidades Portuguesas e não ter recebido nenhuma", afirmou à Lusa.