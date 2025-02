Colisão entre autocarro e camião no México faz pelo menos 41 mortos

Uma colisão entre um autocarro e um camião no sul do México levou à morte de 41 pessoas este sábado.

O autocarro, que levava 48 pessoas, fazia a viagem entre Cancún e Tabasco, com o acidente a matar 38 dos passageiros e dois dos condutores, além do condutor do camião, segundo autoridades locais, citadas pela Reuters.

Imagens mostram o autocarro completamente queimado depois de ter deflagrado um incêndio após a colisão, restando o esqueleto da estrutura de metal do veículo.

Até ao momento, apenas 18 corpos foram confirmados.

Em comunicado, a empresa do autocarro turístico lamentou o acidente e indicou que está a trabalhar com as autoridades para descobrir o que aconteceu e se o autocarro viajava dentro do limite de velocidade.