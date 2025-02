Tribunal Penal Internacional condena sanções impostas pelos EUA

O Tribunal Penal Internacional (TPI) condena as sanções das quais foi alvo por parte dos Estados Unidos da América (EUA).

Num comunicado citado pela agência France Press, o tribunal acusa a presidência de Trump de prejudicar o trabalho judicial indeependente e imparcial e promete que vai continuar a fazer Justiça.

Trump avançou com sanções ao TPI por considerar ilegítimas e infundadas as condenações feitas aos Estados Unidos por ser aliado de Israel no contexto do conflito no Médio Oriente, em Gaza.



Israel anunciou a criação de um plano para a saída voluntária da Faixa de Gaza para palestinianos que queiram abandonar o território. A ordem foi emitida esta quinta-feira pelo ministro da Defesa israelita.