Riviera em Gaza é uma ideia que demonstra lógica transacionista de administração Trump

O coordenador do Observatório do Risco Geopolítico para Empresas da Porto Business School, Jorge Rodrigues, considera que a ideia de criar uma Riviera em Gaza traduz "a visão transacionista" da administração Trump que beneficia os negócios da família do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

À Renascença, Jorge Rodrigues diz que Trump tem aproveitado "todas as oportunidades para fazer negócio" através da sua família e dos seus interesses.

Israel anunciou a criação de um plano para a saída voluntária da Faixa de Gaza para palestinianos que queiram abandonar o território. A ordem foi emitida esta quinta-feira pelo ministro da Defesa israelita.

Para o especialista, o plano de Israel põe em risco as fases seguintes do cessar-fogo Israel-Hamas.

"Foi surpreendente, sem dúvida. É uma solução que abre uns vetores muito preocupantes. Abre caminho a que haja uma continuidade das hostilidades", avalia.