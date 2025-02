Redução do horário de trabalho em Espanha. O que pensam os galegos?

Questionada sobre se a redução de horário de atendimento ao público não vai implicar vender menos viagens, Eva refuta a ideia e, com base em experiências do passado, diz que “as pessoas habituam-se facilmente quando os horários são alterados”.

Iría trabalha num café e já fez as contas: “meia hora por dia ao final do mês” implica “ter de contratar mais um trabalhador a meio tempo e isso tem custos”, por isso, entende que a medida “não é aplicável”.

Iría Martinez não se mostra tão confiante. Apesar de ser trabalhadora, e até lhe agradar a redução do horário de trabalho, coloca-se no lugar do empregador e entende que a medida vai ser prejudicial para a economia.

Na visão do empresário, talvez as grandes empresas tenham capacidade para implementar a medida – até porque os trabalhadores merecem, mas, para as pequenas, significará um “estrangulamento” da atividade.

Para José Sánchez, um pequeno empresário no ramo da pichelaria, com três funcionários, é impraticável reduzir o horário de trabalho, argumentando que “as despesas já são muito grandes”.

No entender de Núñez Álvarez, além da redução do horário de trabalho, são precisos melhores salários, adiantando que os salários na Galiza são inferiores aos praticados na maioria das outras regiões espanholas, o que está a provocar a imigração interna.

Já Álvarez Santos, secretário da Associação Empresarial de Verín, acredita que, no concelho, a redução do horário de trabalho não terá grandes consequências. Tratando-se de um concelho onde o comércio é a principal atividade económica, o empresário pensa que será possível um ajuste sem que isso se reflita na faturação no final do mês. Ainda assim – sublinha – será necessário esperar para ver.

“No setor do comércio, penso que não vai afetar muito. Vamos ver como acertar as horas dos trabalhadores e dos estabelecimentos e só mais tarde saberemos se isso tem implicações”, diz, admitindo, no entanto, que é algo que “preocupa” e que “contestam”.