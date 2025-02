Pequena aeronave desaparece com 10 passageiros no Alasca

As autoridades tentam localizar um avião de pequeno porte que desapareceu, esta quinta-feira, no Alasca. O voo, que tinha uma duração prevista de apenas uma hora, transportava 10 pessoas a bordo, mas perdeu contacto com a torre de controlo 38 minutos após a descolagem.

De acordo com a agência Reuters, o Departamento de Segurança Pública do Alasca informou que a viagem, com menos de uma hora de duração, levava nove passageiros e o piloto de Unalakleet a Nome.

A última comunicação ocorreu às 14h38, hora local, na quinta-feira.

O Cessna Caravan da companhia aérea regional Bering Air é um dos 39 aviões e helicópteros que operam regularmente nesta rota, uma vez que muitas vilas não estão ligadas por via terrestre.

Até ao momento, a Bering Air não respondeu ao contacto da Reuters, nem foram divulgadas mais informações.