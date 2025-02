Pelo menos dois mortos depois de aeronave cair em cima de autocarro em São Paulo

Pelo menos duas pessoas morreram e mais duas ficaram feridas depois da queda de uma aeronave em cima de um autocarro, em São Paulo, no Brasil.

Descrito como um "avião de pequeno porte", terá caído num veículo vazio, segundos as autoridades locais, citadas pela Reuters.

As duas vítimas mortais encontravam-se dentro do avião e morreram carbonizadas. Os dois feridos encontravam-se perto do local e levaram com destroços do avião.

A aeronave caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, no Brasil,