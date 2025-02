Pelo menos dois mortos depois de aeronave cair em cima de autocarro em São Paulo

[Notícia atualizada às 15h16 de 7 de fevereiro de 2025 para acrescentar mais detalhes]

Pelo menos duas pessoas morreram e mais seis ficaram feridas depois da queda de uma aeronave em cima de um autocarro, em São Paulo, no Brasil.

Descrito como um "avião de pequeno porte", terá caído num veículo vazio, segundos as autoridades locais, citadas pela Reuters.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As duas vítimas mortais encontravam-se dentro do avião e morreram carbonizadas. Tratavam-se do piloto e do co-piloto.

Dois feridos encontravam-se perto do local e levaram com destroços do avião e tiveram de ser assistidos no hospital. Os restantes quatro feridos sofreram danos ligeiros.

A aeronave caiu na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, no Brasil.



A avioneta, que tinha partido do aeroporto local de Campo de Marte, usado no tráfego de pequenos aviões, com destino à cidade de Porto Alegre, sem passageiros a bordo, tentou uma aterragem de emergência e acabou por se despenhar embatendo na traseira de um autocarro que circulava na via.

O governador do estado brasileiro de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou o acidente e confirmou nas redes sociais as mortes do piloto e do copiloto da aeronave.

O governador destacou a "atuação rápida do Corpo de Bombeiros que em poucos minutos apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior".

O incidente, que ocorreu por volta das 07h20 locais (10h20 em Lisboa), levou ao encerramento da Avenida Marquês de São Vicente, uma via movimentada na zona oeste da maior cidade do Brasil, onde a avioneta se despenhou depois de levantar voo no aeroporto Campo de Marte.

A avioneta que sofreu o acidente é um bimotor King Air com capacidade para oito pessoas, mas seguia apenas com as duas vitimas mortais.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também divulgou uma mensagem das redes sociais lamentando o acidente e informou que disponibilizou todas as estruturas de atendimento para socorro às vitimas.

Funcionários da Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além de agentes de transito e do setor de transporte, acorreram ao local juntamente com homens do Corpo de Bombeiros, adiantou.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foram acionados para investigar as causas do acidente.