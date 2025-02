Or Levy, refém israelita com ligações a Portugal, vai ser libertado

Or Levy, israelita com ligações a Portugal, será um dos três reféns libertado no sábado em troca de prisioneiros palestinianos, avança a “Reuters” esta sexta-feira.

O homem de 33 anos tinha o processo de cidadania portuguesa a decorrer quando foi raptado pelo Hamas. A mulher foi morta no festival Supernova.

Ohad Ben Ami e Eli Sharabi, os outros dois reféns que vão ser libertados, foram capturados no Kibutz Be'eri durante o ataque liderado pelo Hamas.

Na madrugada de 7 de outubro de 2023, Or Levy chegou, juntamente com a esposa, Eynav, ao recinto do Festival Supernova, no sul de Israel, depois de deixarem o filho com os avós maternos.

“Tinham feito uma pausa da sua rotina de casal jovem com um filho de dois anos”, contou o irmão Michael Levy à Renascença, em dezembro de 2023.

“Chegaram ao festival às 6h20, cerca de 10 minutos antes de o inferno começar” e avisaram imediatamente a família de que teriam de regressar a casa.

"Alguns minutos depois, enviaram nova mensagem a dizer que estavam num abrigo de bomba na estrada, porque havia mísseis. De lá de dentro, o Or ligou à minha mãe completamente aterrorizado. Ela percebeu na voz dele, perguntou o que se passava e ele só disse ‘mãe, não queres saber o que se passa aqui’.”



Foi o último contacto que a família teve com Or.