Indústria automóvel afunda produção na Alemanha para valor mais baixo desde a pandemia

A indústria automóvel afundou a produção na Alemanha em 2,4% - o nível mais baixo desde o pico da pandemia.

A evolução negativa da produção em dezembro deveu-se, principalmente, à diminuição observada na indústria automóvel, com uma queda de 10% em relação ao mês anterior.

São dados divulgados, nos últimos minutos pelo Serviço Federal de Estatística alemão.

Já as exportações aumentaram 2,9%, em relação ao mês anterior. No entanto, no que toca a 2024, as exportações diminuíram 1%:

O governo alemão espera que a tendência, que se repete há dois anos seguidos, volte a verificar-se em 2025.