"É tempo de paz" na RD Congo, diz António Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou, esta quinta-feira, à paz na República Democrática do Congo

"Calem as armas, parem a escalada. Respeitem a soberania e a integridade territorial da República Democrática do Congo", disse Guterres numa mensagem de vídeo publicada nas suas redes sociais.

Segundo dados da ONU, já morreram cerca de 2.900 pessoas nos combates no leste do país. Os rebeldes do grupo M23 já assumiram a tomada da cidade de Goma.

António Guterres diz que "não há solução militar" e deixa uma mensagem clara: "Chegou a hora da mediação", acrescenta o secretário-geral no vídeo. Guterres pede ainda que seja respeitado o direito humanitário internacional.

"É tempo de acabar esta crise. É tempo para a paz", finaliza António Guterres.