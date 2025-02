Chefe da diplomacia dos EUA visita Israel e países árabes este mês

O chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, vai visitar Israel e vários países árabes em meados de fevereiro, anunciou na quinta-feira o Departamento de Estado norte-americano.

Esta é primeira viagem do responsável à região após o novo Presidente dos EUA, Donald Trump, ter sugerido a retirada dos palestinianos da Faixa de Gaza.

Rubio vai deslocar-se a Israel, Emirados Árabes Unidos, Qatar e Arábia Saudita, entre 13 e 18 de fevereiro, de acordo com um responsável do Departamento de Estado que não quis ser identificado.

"Marco Rubio e o mundo sabem muito bem que Gaza não é apenas um lugar para onde se possa voltar assim", disse o funcionário, referindo-se aos elevados danos causados no enclave pela guerra dos últimos 15 meses.

"Precisamos de falar seriamente sobre o assunto e penso que o Presidente começou a falar sobre isso", acrescentou.

O secretário de Estado norte-americano disse na quinta-feira que os países que criticam o plano de Trump para a Faixa de Gaza deviam envolver-se e apresentar as suas próprias propostas para ajudar o território palestiniano.

Os países árabes e os líderes palestinianos manifestaram forte oposição à sugestão de Trump de que cerca de dois milhões de pessoas devem ser retiradas da Faixa de Gaza após a guerra entre Hamas e Israel.

Na terça-feira, Trump lançou a ideia de uma tomada do controlo da Faixa de Gaza pelos EUA e voltou a sugerir que a população do enclave poderia ser transferida para os países vizinhos Egito e Jordânia, após uma reunião em Washington com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.