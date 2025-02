Tiroteio na Suécia. Atirador estava ligado à escola onde matou 10 pessoas

O suspeito que matou 10 pessoas na terça-feira na Suécia estava ligado ao centro de educação de adultos onde abriu fogo com uma arma semelhante a uma espingarda, anunciou a polícia sueca.

O atirador, ainda não foi oficialmente identificado, mas terá frequentado o estabelecimento na cidade de Orebro, cerca de 200 quilómetros a oeste de Estocolmo.

A polícia disse que as vítimas eram de várias nacionalidades e a embaixada da Síria em Estocolmo confirmou a existência de sírios entre elas.

Além dos mortos, cinco pessoas ficaram gravemente feridas e uma sofreu ferimentos ligeiros.

Três mulheres e dois homens foram operados no Hospital Universitário de Orebro e estavam hoje de manhã em estado considerado grave, mas estável, segundo as autoridades. Uma outra mulher foi tratada por ferimentos ligeiros.

As autoridades disseram que todas as vítimas tinham mais de 18 anos.

Os motivos do tiroteio no centro de formação de adultos continuam desconhecidos.

As autoridades disseram que o atirador tinha licenças para quatro armas, três das quais foram encontradas junto ao corpo, bem como uma grande quantidade de munições não utilizadas.

A polícia disse que não houve avisos prévios e acredita que o autor do crime agiu sozinho.

De acordo com o Aftonbladet, o autor do ataque tinha escondido as armas num estojo de guitarra e vestiu um uniforme militar numa casa de banho da escola antes de iniciar o tiroteio.



A violência armada nas escolas é muito rara na Suécia. Mas, nos últimos anos, registaram-se vários incidentes com feridos ou mortos com vários tipos de armas, além de armas de fogo, como facas ou machados.