Presidente iraniano diz que não procura dotar Irão com armas nucleares

O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse esta quinta-feira que o Irão não está à procura de obter armas nucleares, depois de o homólogo norte-americano, Donald Trump, afirmar que Teerão não as deveria ter.

"Não procuramos obter armas nucleares", disse Pezeshkian, durante uma reunião com diplomatas estrangeiros em Teerão, acrescentando que "é fácil" verificar a afirmação.

Na quarta-feira, Trump disse ser a favor de um "acordo de paz", mas que o Irão "não pode ter armas nucleares", um dia depois de ter declarado ser a favor de uma política de "pressão máxima" sobre Teerão.

Em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos retiraram-se do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, assinado três anos antes, que oferecia a Teerão um alívio das sanções em troca de um limite às ambições nucleares.

Após a retirada unilateral de Washington, o Irão renegou os seus compromissos e todas as tentativas de reativar o acordo falharam nos últimos anos.

Segundo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), desde a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear, o Irão enriqueceu urânio muito além do nível permitido e agora possui 182,3 quilos enriquecidos com 60% de pureza, perto de 90% do necessário para uso militar.