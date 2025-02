ONU diz que movimento para as energias limpas é imparável

Num discurso otimista o responsável recordou que há 10 anos foi assinado o Acordo de Paris sobre o clima, no qual 195 países concordaram em tudo fazer para impedir o aumento das temperaturas globais acima de 2ºC (dois graus celsius) em relação à época pré-industrial, e de preferência menos de 1,5ºC.

Simon Stiell é o secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (UNFCCC na sigla original) e falava no Instituto Rio Branco, em Brasília, naquele que foi o primeiro discurso de 2025, após reuniões sobre a próxima reunião da ONU das alterações climáticas.

Acima de todos os fatores, a mudança para a energia limpa "agora é imparável: por causa da escala colossal de oportunidade económica que ela apresenta", disse hoje em Brasília, onde se reuniu com André Corrêa do Lago, presidente da COP30, a próxima reunião da ONU sobre o clima, que se realiza na cidade de Belém, Pará, Brasil.

O responsável da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, defendeu esta quinta-feira como imparável o movimento mundial para as energias limpas, uma questão económica acima de tudo.

Segundo Simon Stiell "várias economias importantes" já apresentaram os seus planos climáticos nacionais (NDC, na sigla original) com sinais de que estão a intensificar a ação climática, tornando as suas economias e sociedades mais fortes.

É um movimento, afirmou, em velocidades ainda diferentes, deixando de fora economias mais frágeis. Mas o "boom" atual pode expandir-se muito rapidamente e não só para as energias renováveis.

E se um país recua outro toma o seu lugar, para recolher as enormes recompensas, o crescimento económico mais forte, mais empregos, menos poluição e custos de saúde muito mais baixos, e energia mais segura e acessível, disse.

"Porque quando dois biliões de dólares fluem para energia limpa e infraestruturas em apenas um ano, como aconteceu no ano passado, você pode ter certeza de que não é sinalização de virtude. Isso é o dobro do que em combustíveis fósseis. Os investidores sabem que a energia limpa faz muito mais sentido. A oportunidade de ganhar dinheiro é simplesmente grande demais para ser ignorada", afirmou.

Mas, acrescentou: "felizmente já entramos numa nova era", relacionada com as oportunidades económicas.

Esses planos "estão entre os documentos de política mais importantes que os governos produzirão neste século", advertiu.

No discurso, o responsável repetiu que cada dólar investido em adaptação às alterações climáticas vale seis em contas de perdas e danos evitados e "o financiamento climático não é caridade".

"É crucial para proteger as cadeias de suprimentos globais de desastres climáticos em espiral que estão alimentando pressões inflacionárias", como secas, cheias e incêndios que estão a aumentar o preço dos alimentos.

Mas também, acrescentou, porque salva vidas. E se os mais vulneráveis são os mais atingidos, em cujos países as pessoas têm 15 vezes mais probabilidades de morrer devido a desastres climáticos, "ninguém está seguro, em nenhum país ou em nenhuma parte do espetro de rendimentos". Os ricos investidores de Los Angeles perderam as casas nos recentes incêndios, exemplificou.

Recordando a meta global de financiamento anual aprovada na última reunião do clima, em Baku, de 300 mil milhões de dólares, Simon Stiell disse que o valor é insuficiente mas é um ponto de partida e disse que são essenciais mais fluxos financeiros para os países em desenvolvimento.

Afirmando que reorientar o sistema financeiro internacional não é fácil e que nenhuma COP entrega tudo o que cada país deseja, o responsável da ONU admitiu que nem todos os compromissos do Acordo de Paris foram cumpridos, mas frisou que os próximos dez anos serão essenciais.