Congo. Guterres lança apelo à paz face a "ciclo de violência aparentemente sem fim"

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) lançou esta quinta-feira "um apelo especial à paz", face à situação "profundamente preocupante" na República Democrática do Congo (RDCongo), cujo povo é vítima de um "ciclo de violência aparentemente interminável".

Numa declaração feita à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, António Guterres observou que os líderes da Comunidade da África Oriental e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral participarão na sexta-feira numa Cimeira na Tanzânia para abordar a ofensiva do movimento rebelde M23, apoiado pelas Forças de Defesa do Ruanda, defendendo que este é um "momento crucial" para uma "união pela paz".

"Na próxima semana, em Adis Abeba [capital da Etiópia], participarei numa cimeira do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, onde esta crise também estará em destaque. Antes destes encontros cruciais, quero fazer um apelo especial à paz", disse o líder da ONU.

Focando-se no "enorme custo humano" do conflito na RDCongo, o ex-primeiro-ministro português indicou que milhares de pessoas foram mortas -- incluindo mulheres e crianças -- e centenas de milhares foram forçadas a abandonar as suas casas no leste do país, além dos inúmeros relatos de abusos dos direitos humanos, incluindo violência sexual e de género, recrutamento forçado e interrupção da ajuda humanitária.

"Vemos também a ameaça contínua de outros grupos armados, sejam eles congoleses ou estrangeiros. (...). Entretanto, o conflito continua a alastrar-se no Kivu do Sul e corre o risco de engolir toda a região", alertou.

Guterres aproveitou ainda para homenagear todos aqueles que perderam a vida no conflito, incluindo os "capacetes azuis" da missão da ONU na República Democrática do Congo (Monusco) e membros das forças regionais, e manifestou solidariedade ao "povo congolês que se vê mais uma vez vítima de um ciclo de violência aparentemente interminável".

"À medida que a cimeira na Tanzânia se inicia e me preparo para partir para Adis Abeba, a minha mensagem é clara: Silenciem as armas. Parem a escalada. Respeitem a soberania e a integridade territorial da República Democrática do Congo", apelou.

"Não há solução militar", acrescentou o líder da ONU, frisando que é "tempo de todos os signatários do Quadro de Paz, Segurança e Cooperação para a RDCongo e para a região honrarem os seus compromissos".

"É tempo para mediação. É tempo de acabar com esta crise. É tempo de paz. Os riscos são muito elevados. Precisamos do papel ativo e construtivo de todos os intervenientes, nomeadamente, os países vizinhos, as organizações sub-regionais, a União Africana e as Nações Unidas. Vamos todos agir juntos pela paz", concluiu Guterres.

A ofensiva do M23 - composto maioritariamente por tutsis vítimas do genocídio ruandês de 1994 - fez aumentar as tensões da RDCongo com o Ruanda, com Kinshasa a acusar Kigali de apoiar o grupo armado, uma alegação confirmada pela ONU.

Por seu lado, o Ruanda e o M23 acusam o exército democrático-congolês de cooperar com as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda (FDLR), grupo fundado em 2000 por líderes do genocídio e outros ruandeses exilados para recuperar o poder no seu país, uma colaboração também corroborada pela ONU.

Desde 1998, o leste da RDCongo está num conflito alimentado por milícias rebeldes e pelo exército, apesar da presença da missão de manutenção da paz da ONU no país.