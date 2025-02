Zelensky exige armas nucleares em troca de adiamento de adesão à NATO

Finalmente acordou

05 fev, 2025 UE 09:08

Zelensky chegou à conclusão a que muita gente chegou, só que não fala nisso: a Ucrânia só estará a salvo da Rússia no dia em que tiver armas nucleares e estiver em condições de incinerar concentrações de tropas de invasão russas na fronteira, e vitrificar Moscovo e São Petersburgo. As garantias de segurança que a Rússia deu, todos vimos para que servem. E os mete-nojo do costume - Hungria, Turquia, Eslováquia - vão impedir qualquer adesão ou retardá-la indefinidamente. Se acrescentarmos que os EUA também não estão entusiasmados com a ideia, é bem de ver que adesão à NATO a existir demorará décadas. Entretanto, para garantir a Defesa, mais vale ter armas nucleares, como aliás, qualquer País vizinho da Rússia, deve ter no arsenal . Aí a Rússia tentará desestabilizar ou assassinar o líder desse País, para lá meter um fantoche como Lukashenko, que lhes dê as chaves de Entrada. Mas guerra aberta isso já não acontecerá que nem a Rússia é louca suficiente para se meter com outra potência nuclear.