Polícia Marítima resgata 23 migrantes na Grécia

A Polícia Marítima resgatou na segunda-feira 23 migrantes recém-chegados a uma praia das ilhas gregas, numa operação de patrulhamento terrestre no âmbito da missão da agência Frontex na Grécia, e que "apresentavam sinais de hipotermia e fadiga".

Em comunicado hoje divulgado, a Polícia Marítima adiantou ter resgatado 23 migrantes, dos quais 14 crianças, seis mulheres e três homens, "que desembarcaram numa praia das ilhas gregas".

"A Polícia Marítima realizou, posteriormente, o transporte dos migrantes para as instalações das autoridades gregas", adiantou esta força de segurança em comunicado.

A missão da Polícia Marítima enquadra-se na "Joint Operation Greece", tutelada pela agência europeia Frontex e em apoio à guarda costeira grega, "com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia", recorda esta autoridade.