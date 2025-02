Hamas acusa Trump de ser racista ao querer deportação de palestinianos

O porta-voz do Hamas Abdel Latif al-Qanou considerou racistas os comentários do chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, que defendeu o "controlo" da Faixa de Gaza.

As declarações de Trump ocorreram durante a visita do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a Washington, na terça-feira, e no momento em que foram retomadas as negociações sobre a continuação das tréguas no enclave.