Efeito Musk? Vendas da Tesla caem em cinco mercados europeus em janeiro

A Tesla registou uma queda nas vendas em cinco países europeus em janeiro, incluindo o Reino Unido e a França, à medida que concorrentes com modelos mais recentes ganharam terreno sobre o fabricante de veículos elétricos e sondagens indicam que a opinião pública sobre o CEO Elon Musk está a deteriorar-se.

Musk tem estado envolvido ativamente na política dos EUA, tendo investido 250 milhões de dólares na campanha de Trump no ano passado. Além disso, gerou controvérsia ao expressar publicamente apoio a partidos de extrema-direita no Reino Unido e na Alemanha através da sua rede social, X.

As vendas da Tesla no Reino Unido caíram quase 12% em janeiro, apesar de o registo mensal de veículos elétricos no maior mercado europeu de carros elétricos ter atingido um recorde, segundo dados publicados pela New AutoMotive na terça-feira.

Isso seguiu-se a uma queda de 63% nas vendas da Tesla em França em janeiro, bem como descidas de 44% e 38% na Suécia e na Noruega, respetivamente, e uma redução de 42% nos Países Baixos. Na Califórnia, o maior mercado automóvel dos EUA, com mais de 1,7 milhões de registos de veículos em 2024, as vendas da Tesla caíram 12%.

Em 2024, a Tesla registou a sua primeira queda anual de sempre nas entregas, embora continue a ser a líder de vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos. Musk afirmou que lançará em breve modelos elétricos mais acessíveis em 2025, e a empresa tem aumentado o foco em tecnologias de condução autónoma.

A Tesla não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre as suas vendas.

A empresa caiu do segundo lugar nas vendas de veículos elétricos no Reino Unido em janeiro de 2024 para a sétima posição, atrás da Volkswagen, da Mercedes e da Peugeot (do grupo Stellantis), todas com vendas superiores.

Várias sondagens mostram que os consumidores têm opiniões divergentes sobre Musk. Um inquérito realizado no final de janeiro pelo site de avaliação de veículos elétricos Electrifying.com revelou que 59% dos proprietários britânicos de veículos elétricos, e daqueles que pretendem comprar um, disseram que a influência de Musk os desencorajaria de adquirir um Tesla.

"A influência de Musk na marca está a tornar-se cada vez mais polarizadora, levando muitos compradores a procurarem outras opções", afirmou Ginny Buckley, CEO da Electrifying.com. "Com mais de 130 modelos de veículos elétricos convencionais agora disponíveis no Reino Unido - em comparação com apenas 25 em 2020 - a concorrência nunca foi tão feroz, e a Tesla já está a sentir a pressão."

Políticos europeus têm reagido contra os recentes comentários de Musk, incluindo a amplificação de comentadores de extrema-direita no X.