Crise sísmica no Mar Egeu. Mais de 10 mil pessoas já deixaram a ilha grega de Santorini

Os sismos sucedem-se em Santorini. Só esta manhã, entre as 6h00 e as 7h00, registaram-se seis sismos num período de cerca de meia hora. Dois dos abalos atingiram 4 graus na escala de Richter. A região em causa, as ilhas Cíclades, têm sido palco de significativas crises sísmicas no passado recente.

Luís Matias, investigador sénior no Instituto D. Luiz e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sublinha que foi o reforço de observação sísmica na região, depois dessas crises, que permite emitir alertas como os que agora levam a população residente e turistas a abandonar a ilha.

"Entre 1994 e 2002, houve mais de mil eventos sísmicos com a magnitude máxima próxima de 5."

Em 2011/2012, houve uma outra crise sísmica, com sismos com a mesma intensidade. Na sequência dessa crise sísmica, houve um reforço da observação sísmica na região, de forma a permitir a emissão de alertas, em caso de suspeita de erupção ou um sismo significativo na região"

No terreno, por esta altura, os sismólogos vão fazendo o que podem para tranquilizar as pessoas de que os sucessivos sismos não têm nada a ver com o famoso vulcão da ilha, que fica submerso e que, por volta de 1600 a.C., produziu uma das erupções mais violentas já testemunhadas por humanos. E um segundo vulcão entrou em erupção nas proximidades em 1650.

Luiz Matias acredita, tal como os seus colegas gregos, que é o movimento de falhas tectónicas que pode vir a estar na origem de uma erupção - e não o contrário.