Um fundo soberano para comprar o TikTok? A última ideia de Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou, na segunda-feira, uma ordem executiva que determina a criação de um fundo soberano. Para quê? Talvez comprar a rede social TikTok.

"Vamos fazer algo, talvez com o TikTok, talvez não", disse Trump aos jornalistas. "Se conseguirmos o acordo certo, faremos. Caso contrário, não faremos... talvez coloquemos isso no fundo soberano.”

O texto da ordem executiva é escasso em detalhes e limita-se a instruir os Departamentos do Tesouro e do Comércio a apresentarem um plano no prazo de 90 dias, incluindo recomendações sobre "mecanismos de financiamento, estratégias de investimento, estrutura do fundo e um modelo de governança".

Por norma, os fundos soberanos dependem do excedente orçamental de um país para fazer investimentos, mas os EUA operam com défice. A sua criação também provavelmente exigiria aprovação do Congresso.

Os investidores ficaram surpreendidos com a notícia.

"A criação de um fundo soberano sugere que um país tem poupanças que irão aumentar e podem ser alocadas a isso", disse Colin Graham, chefe de estratégias da Robeco, em Londres. "As regras económicas básicas não batem certo."