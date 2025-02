Trump sugere que palestinianos deslocados sejam reinstalados “permanentemente” fora de Gaza

O Presidente Donald Trump sugeriu esta terça-feira que os palestinianos deslocados em Gaza sejam reinstalados "permanentemente" fora do território devastado pela guerra.

As declarações foram proferidas no início da reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca, onde se espera que os dois líderes discutam o cessar-fogo e o acordo de reféns entre Israel e o Hamas.

"Não acho que as pessoas devam regressar", disse Trump, citado pela agência Associated Press (AP). "Não se pode viver em Gaza neste momento. Acho que precisamos de outro local. Penso que deve ser um local que faça as pessoas felizes", acrescentou.

Estes comentários foram feitos enquanto o Presidente norte-americano e seus conselheiros principais argumentavam que um cronograma de três a cinco anos para a reconstrução do território devastado pela guerra, conforme estabelecido no acordo de trégua temporário, não é viável.

"Se olharmos para as décadas passadas, só há mortes em Gaza", acrescentou Trump. "Isto está a acontecer há anos. É tudo morte. Se conseguirmos uma área bonita para reinstalar as pessoas, permanentemente, em casas bonitas onde possam ser felizes e não sejam baleadas e não sejam mortas e não sejam esfaqueadas até à morte como está a acontecer em Gaza".

Já o primeiro-ministro israelita reconheceu o envolvimento do Presidente dos Estados Unidos no cessar-fogo em Gaza, alcançado em 19 de janeiro, e espera que a sua ajuda contribua para fazer avançar a segunda fase das negociações.

"Quando Israel e os Estados Unidos trabalham em conjunto, e o Presidente Trump e eu trabalhamos juntos, as hipóteses aumentam muito. Quando não trabalhamos juntos, isso cria problemas", afirmou Benjamin Netanyahu, no início da reunião, citado pela agência espanhola EFE.